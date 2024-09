Un altro pomeriggio di festa e, soprattutto, di solidarietà per sostenere le cure mediche e di fisioterapia di Riccardo Catena, il 23enne di Costa Lambro, rimasto vittima la sera del 19 febbraio del 2022 di un gravissimo incidente in auto lungo via San Michele al Carso.

Un pomeriggio per Riccardo: a «In-Presa» la sfilata solidale

Ad ospitare l’evento benefico sarà, questa volta, la sede della scuola di «In-Presa» di via Emilia Vergani, dove «Ricky» aveva frequentato il corso per diventare elettricista, dopo il primo anno all’istituto superiore «Leonardo Da Vinci», e dove aveva conosciuto anche molti amici e compagni che ancora gli sono rimasti vicini facendogli sentire affetto e vicinanza.

L’ingresso è previsto dalle 14 alle 14,45 per l’accoglienza e i saluti da parte della famiglia, prima della elegante sfilata di abiti sartoriali, a partire dalle 15, accompagnata poi dall’esibizione canora di una giovane cantante caratese - nome d’arte «Pura» - che proporrà per l’occasione anche un inedito dal titolo «Non cambierà». Un omaggio, quest’ultimo, alla sconfinata passione di Riccardo che, nel tempo libero, componeva e scriveva spesso brani e canzoni di suo pugno.

Al termine della sfilata, verranno offerte torte e un buffet a tutti i partecipanti ai quali verrà chiesto un simbolico contributo di 10 euro a persona.

Durante la festa benefica, inoltre, oltre agli abiti sartoriali saranno messi in vendita anche degli occhiali offerti dal negozio «Ottica Sirtori» e il cui ricavato verrà tutto destinato a sostegno delle costose spese mediche e riabilitative di cui il giovane costese, costretto a muoversi da ormai due anni e mezzo su una sedia a rotelle, ha continuamente bisogno.

Sarà l’ennesima testimonianza di vicinanza a «Richy» dopo l’ultima manifestazione benefica che era stata organizzata a Natale dello scorso anno negli spazi messi a disposizione dall’oratorio di Costa Lambro.