Un punto raccolta pappe per i gatti delle colonie feline

Entusiasta per la risposta generosa dei cesanesi alla raccolta pappe lanciata lo scorso dicembre dall'associazione Le Stregatte con il patrocinio del Comune, l’assessora alla Tutela degli animali, Donatella Migliorino, si era augurata di "poter dare continuità all'iniziativa istituendo a breve un punto fisso in Municipio".

Detto, fatto. La Giunta del sindaco Gianpiero Bocca ha deciso di concedere all'associazione Le Stregatte la possibilità di avviare, tramite l’installazione di un box all’ingresso dell'Ufficio relazioni con il pubblico, un progetto di raccolta permanente di alimenti dedicato all’attività di tutela e sostentamento delle colonie feline di Cesano Maderno. E' possibile donare cibo secco chiuso (croccantini) e cibo umido chiuso (lattine, scatolette, bustine).

“Dopo l’ottimo successo della raccolta natalizia con oltre 50 chili di cibo donato – ha spiegato l’assessora Donatella Migliorino – abbiamo pensato di creare un punto permanente in Comune per aiutare le associazioni, storicamente attive sul territorio. Le pappe donate verranno ritirate dall’associazione Le Stregatte che si è già dichiarata disponibile a condividere il cibo raccolto anche con le altre associazioni, nell’ottica dello spirito collaborativo che anima questa iniziativa e che da sempre ispira le volontarie ed i volontari che si prendono cura dei gatti nelle colonie cittadine. Invito chi ama i gatti a contattare l’Associazione per diventare volontario”