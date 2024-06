Il gruppo comunale di Bovisio Masciago della Protezione civile festeggia un quarto di secolo. Proprio quest’anno il nucleo composto da una ventina volontari spegnerà ben 25 candeline: i festeggiamenti sono in programma dopo l’estate ma anche in questi mesi non sono mancate le iniziative sul territorio, sempre improntate a diffondere la cultura della prevenzione coinvolgendo studenti e cittadinanza in varie campagne, oltre all’organizzazione di corsi per aspiranti volontari ed esercitazioni per essere sempre pronti in caso di emergenza. Prezioso il costante supporto alla cittadinanza a causa dei danni del maltempo, come i recenti allagamenti di box e cantine dovuti alla bomba d’acqua di lunedì della settimana scorsa.

Un quarto di secolo di Protezione civile, quest’anno incontrati 350 studenti

La Protezione Civile è nata a Bovisio Masciago nel 1999 per volontà dell'Amministrazione comunale dell'epoca e del sindaco Gianfranco Ratti. Con grande entusiasmo i primi volontari indossarono le tute del soccorso, il loro primo mezzo fu una vecchia Land Rover di don Giovanni Giudici.

Da allora il gruppo è stato un punto di riferimento per il territorio in caso di calamità, una su tutte l’alluvione del 2014, ma i volontari si sono prodigati anche per dare una mano nella gestione di emergenze anche in altre zone d’Italia come il terremoto dell’Aquila nel 2009.

Nei giorni scorsi i volontari hanno concluso i progetti con le scuole: nel corso dell’anno hanno incontrato circa 350 alunni di infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Gli alunni sono stati coinvolti in progetti specifici: con i più piccoli un percorso di sensibilizzazione in materia di prevenzione sui pericoli e sull'ambiente grazie agli animaletti cartoni animati, mentre i più grandi hanno provato ad utilizzare le attrezzature in dotazione al gruppo come tende, estintori e motopompe. Contestualmente i volontari della Croce Bianca Cesano Maderno ha proposto il corso di primo soccorso ai ragazzi delle medie. Anche i volontari della Protezione civile si sono formati e in dieci hanno frequentato il corso Blsd per l’utilizzo del defibrillatore.

Sabato dell’altra settimana i volontari erano nel parco di via Roma per coinvolgere i bambini nei giochi ed è stata allestita anche una mostra dei disegni della scuola dell’infanzia.

«È la prima di una serie di iniziative che quest'anno porteranno il logo "25 anni al servizio del territorio". In autunno ci saranno altre iniziative per adulti e bambini e di sicuro un corso base per chi volesse diventare volontario ed aggiungersi a noi» hanno annunciato i volontari.