Un successo la prima edizione di BeesCup '25

Un successo la prima edizione della BeesCup ‘25 che si è svolta presso il parco urbano di Triuggio.

Prima edizione di BeesCup '25

L’evento è stato organizzato dall’associazione sportiva «Mb501» di Macherio con la collaborazione del Comune di Triuggio. Il torneo ha visto la partecipazione di quattro associazioni di basket del territorio (oltre a Mb501, Dipo Vimercate, Aurora Desio, Sporting Milanino Cusano Milanino) per un totale di 60 atleti partecipanti. «Una bella giornata all’aperto, non solo a vedere partite di basket ma anche gustando insieme un picnic grazie alla presenza di un foodtruck in uno spazio multifunzionale» sottolineano gli organizzatori dell’evento.

La soddisfazione degli organizzatori

60 gli atleti partecipanti, 4 società sportive coinvolte, 4 mini arbitri MB501, 4 partite emozionanti disputate, 50 famiglie presenti tra mamme, papà e fratellini a sostenere i propri atleti e 150 pranzi serviti dal foodtruck. "Mi piace sottolineare la completa disponibilità dell'assessore e del Comune di Triuggio nel promuovere questo evento, supportandoci in modo snello e veloce nella messa a terra del torneo, e non ultimo uno spazio multifunzionale come il parco urbano, che ha permesso a moltissime famiglie di passare una giornata all'aperto non solo a vedere partite di basket, ma anche a fare un picnic e far giocare tanti bambini con biciclettine, palle e skateboard" ha sottolineato Chiara Dondi di Mb501.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 giugno 2025.