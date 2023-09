Un tuffo nel Medioevo a Lentate con la Fiera del conte

Trecento figuranti in costume d’epoca, danze, musiche, sbandieratori, trampolieri e giochi di un tempo: per tre giorni Lentate sul Seveso si è tuffata nel Medioevo con la sesta edizione della Fiera del conte, la manifestazione organizzata dagli Amici dell’arte in collaborazione con il Comune e con altre associazioni del territorio, con il patrocinio della Fondazione della Comunità Monza e Brianza.

Un successo la sesta Fiera del conte

Una rievocazione storica finalizzata a valorizzare il trecentesco oratorio di Santo Stefano in piazza San Vito, che venerdì sera ha ospitato la conferenza storico-medievale «Dalle spade di Poitiers alle galee di Lepanto» e che è rimasto aperto per le visite guidate. Tantissime le attrazioni che hanno intrattenuto grandi e piccoli: giochi a tema, la prima «Corsa del mattarello», nata da un’idea di Antonio Colombo di Ars vitam movenda di Seveso, bancarelle di antichi mestieri, mostra di prodotti artigianali, accampamento medievale, oltre allo street food.

Impegnati anche gli studenti

Con la collaborazione della scuola secondaria di primo grado Da Vinci, inoltre, sabato pomeriggio alcuni alunni, preparati dagli insegnanti, hanno portato in scena una rappresentazione di musica e danza medievale in Santo Stefano. Non solo: le classi 2B e 2D dello scorso anno scolastico hanno dipinto i due stendardi di stoffa presenti in piazza.

Domenica il corteggio storico

Ma il momento più atteso è stato quello del corteggio storico di domenica pomeriggio, quando i trecento figuranti delle cinque frazioni del paese, indossando costumi rigorosamente confezionati dalle instancabili sarte Rita, Ornella, Antonia e Luciana, hanno omaggiato il conte Stefano Porro, mecenate del trecentesco oratorio, insieme agli illustri parenti di Castiglione Olona e ai vicini ospiti di Cantù.

"Grazie a tutti"