Un ulivo in casa di riposo per ricordare le vittime del Covid

Un ulivo per ricordare gli otto ospiti della Rsa Besana vittime del Covid-19. E’ stato intitolato nell’ambito della 30esima «Festa dei nonni» organizzata in casa di riposo, per onorare la memoria di chi purtroppo non c’è più a causa della pandemia.

Dopo la Messa celebrata dal cappellano don Pietro Orsi, la presidente della Fondazione Besana, Bianca Fumagalli, ha portato il suo saluto ricordando le difficoltà del 2020: «L’anno scorso il Covid ha colpito due ospiti e poi si è diffuso in tutta la struttura. Abbiamo adottato subito le dovute misure. Purtroppo l’epidemia ha gravato su persone già fragili e otto nostri ospiti sono scomparsi. Ringrazio il personale sanitario per la professionalità e l’opera svolta, ringrazio anche le suore per la dedizione con cui si sono prese cura degli ospiti durante la chiusura delle visite dei parenti e non hanno lasciato soli coloro che poi sono scomparsi. In memoria di queste vittime e di quest’anno doloroso pianteremo un ulivo simbolo di pace e speranza. Come ha ricordato una nostra ospite, l’ulivo prende nutrimento dalle radici per poter innalzarsi con i rami al cielo». Augusto, un ospite della Rsa, ha poi scoperto la targa ai piedi dell’ulivo con la scritta «per non dimenticare il 2020, l’anno del Covid».

Il sindaco: "Lo dedichiamo anche a tutti i medesi colpiti dalla pandemia"

Presenti all’inaugurazione, oltre ai parenti delle vittime, anche il parroco don Claudio Carboni e il sindaco Luca Santambrogio, che ha ricordato l’anno trascorso: «Sono stati momenti difficili e mi sono teuto costantemente in contatto con i vertici della struttura. Oggi voglio dedicare questo ulivo non solo alle vittime della Rsa, ma anche a tutti i medesi colpiti».

In biblioteca una panchina per le vittime del Covid

Anche in biblioteca c'è un simbolo della pandemia, una panchina dedicata alle vittime del Covid-19, donata al Comune dalla famiglia Confalonieri.