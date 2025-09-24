E' possibile grazie alla mostra su divisionismo e puntinismo organizzata dal Centro culturale Ferraroli.

Un viaggio artistico da Barlassina a Parigi, rimanendo a Cogliate. E’ possibile grazie alla mostra organizzata dal Centro culturale Ferraroli, in collaborazione con la Fondazione Bracco e la Bcc di Barlassina, dal titolo “Divisionismo e puntinismo – Da Emilio Longoni a George Seurat”.

La mostra su divisionismo e puntinismo a Cogliate

Inaugurata domenica 14 settembre nella sala teatro del Centro culturale in piazza Giovanni XXIII, l’esposizione comprende le riproduzioni delle opere di due grandi artisti: Seurat, pittore francese pioniere del movimento neoimpressionista, e il barlassinese Longoni, che nella sua vasta produzione si è dedicato in particolare al divisionismo.

Ecco gli orari

La mostra, aperta al pubblico e alle scuole, è visitabile fino a domenica 19 ottobre con i seguenti orari: martedì dalle 20.30 alle 22.30, sabato e domenica dalle 14.30 alle 18 e alla mattina, su prenotazione, per le scuole. Ad accompagnare i visitatori ci saranno delle guide. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 348 4286664 oppure inviare un’email a centroculturalecogliate@gmail.com.