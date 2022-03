Un video per dire "no alla guerra" in Ucraina

Biassono

Esponenti di "Biassono Civica" hanno promosso anche una toccante manifestazione davanti alla chiesa parrocchiale.

Un video per dire che "Biassono è contro la guerra" in Ucraina e una manifestazione organizzata in piazza della chiesa a sostegno del popolo ucraino.

Un video per dire "no alla guerra"

Molto toccante il video realizzato da Gianni Manca, per dire "no alla guerra" in Ucraina. Insieme ad Angela Galbiati e Cristina Schiatti ha organizzato a titolo personale una manifestazione davanti alla chiesa parrocchiale al quale hanno aderito numerose persone. Un momento di riflessione e testimonianze per la pace. Una libera aggregazione di cittadini, senza alcuna connotazione politica. Presenti anche le associazioni del territorio. Flash mob e cortei sono stati organizzati nei giorni scorsi anche in altri Comuni, come Macherio e Triuggio.

Il pensiero del sindaco

"Ringrazio chi ha organizzato questo momento di aggregazione - è intervenuto il sindaco Luciano Casiraghi, presente alla manifestazione insieme agli assessori Ilaria Rivolta e Paola Gregato, oltre ad alcuni consiglieri comunali - Siamo qui tutti insieme per dire no alla guerra. Un pensiero ai soldati che sono costretti a combattere questa guerra assurda e ai cittadini ucraini che stanno morendo sotto le bombe. In guerra non ci sono né vincitori né vinti, l’intera umanità ne esce sconfitta". "Quando c'è da chiedere la pace non ci si può tirare indietro e anche le istituzioni devo dare il loro contributo al fine di sensibilizzare le persone. Pensare che ci sono giovani e bambini che stanno vivendo una guerra e perdendo pezzi della loro vita mi rattrista molto. È indispensabile dare loro una mano" la dichiarazione del capogruppo di centrodestra, Davide Erba.