Una camminata per sensibilizzare su ricerca e cura delle malattie ematologiche dei bimbi

A passo spedito contro la leucemia e a favore della solidarietà.

Questa mattina, domenica 7 maggio, sono stati oltre un migliaio i partecipanti che si sono dati appuntamento ad Arcore, nel parco di Villa Borromeo, per la 28esima edizione della "Camminiamo insieme", manifestazione podistica organizzata dal "Comitato Maria Letizia Verga" in collaborazione con molte altre associazioni arcoresi e patrocinata dal Comune.

Momento tanto atteso ed emozionante. A dare il via alla camminata insieme ad Angelo Vailati, creatore ed anima dell’iniziativa, erano presenti anche il sindaco di Arcore, Maurizio Bono, il presidente del Consiglio comunale Laura Besana e Giovanni Verga, papà di Maria Letizia Verga.

Oltre ai numeri da record, ciò che più ha motivo i presenti è la partecipazione per una causa molto valida. Tutto il ricavato sarà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga, che opera nella ricerca, cura ed assistenza delle malattie ematologiche del bambino presso l’Ospedale Nuovo di Monza.

"Ringraziamo di cuore tutte le associazioni e i volontari che hanno deciso di contribuire – ha aggiunto Vailati - Il tempo è stato bellissimo e non c’è niente di meglio che una camminata in mezzo al verde per rispondere ad una malattia che ogni anno porta via tante vite. Se si può collaborare, si collabora e direi che il messaggio è più che arrivato a tante persone".