Una discarica a cielo aperto ripulita dalla Protezione civile

Più che una città Arcore sembra una discarica a cielo aperto. Poltrone, materassi, divanetti, bombole del gas, eternit, macerie edili, tolle piene di olio industriale, taniche di plastica, valigie piene di documenti, targhe tagliate, pneumatici, bottiglie di plastica e di vetro. Rifiuti abbandonati in molte zone di Arcore dagli incivili, se così si possono definire.

Le foto delle pulizie effettuate dalla Protezione civile

I rifiuti trovati

Rifiuti speciali raccolti ieri mattina, domenica 16 marzo 2025, grazie a tanto olio di gomito messo in campo dai volontari della Protezione civile capitanati da Giovanni Sala. In una mezza giornata di lavoro i bravissimi volontari hanno riempito un container di rifiuti, provvedendo anche a smistarli e riporli all'isola ecologica.

Le aree più sporche e ripulite, purtroppo, sono sempre le stesse: l'area antistante al centro sportivo comunale di via Monte Rosa, via d'Immè, Matteucci, Della Gerana, Buonarroti, Matteotti, Gramsci (confinante con Oreno) Resegone, Monte Bianco. E poi ancora tutta l'area commerciale di Bernate.

"Grazie ai volontari"