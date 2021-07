Una guida all’utilizzo del web e di contrasto alle frodi informatiche

Le associazioni Alisei e Auser promuovono un incontro con alcuni esperti della comunicazione per assistere chi ne avesse bisogno e per evitare di cadere nelle frodi informatiche.

Una guida all’utilizzo del web

Si intitola “Guida all’utilizzo delle risorse del web” l'appuntamento che è in agenda giovedì 15 luglio a partire dalle 14 alla sede di Diritti Insieme a Cesano Maderno, quartiere Villaggio Snia, in via Riccione. L’evento si inserisce nell’ambito dell’azione di “Sportello di assistenza digitale in un dialogo intergenerazionale” di Alisei e Auser del progetto Integra approvato e finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso Regione Lombardia.

Come evitare le frodi informatiche

Introduce i lavori Giorgio Garofalo, presidente dell’associazione Alisei. A seguire, Giulia Zatta, graphic designer e videomaker, e Jordan Angelo Cozzi, responsabile comunicazione Auser Monza Brianza, parleranno della comunicazione digitale. Di come evitare le frodi informatiche parlerà Alessandro Cherubin, presidente di Federconsumatori. Mentre Matteo Casiraghi, segretario della Cgil di Monza e Brianza, interverrà in merito all’accesso ai servizi online del territorio e della digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Due giovani volontari a disposizione

Al dibattito parteciperà anche Aldo Biffi, presidente dell’associazione Diritti Insieme. Al termine dell'incontro, le persone che manifesteranno esigenze particolari potranno farsi aiutare da Andrea Ortolan e Mashi Miranda, due giovani volontari di Alisei che saranno a disposizione per assistenza digitale.