Una lanternata per ricordare Anouk, la cagnolona uccisa a coltellate

Una lanternata per ricordare e rendere giustizia ad Anouk, la cagnolona che lo scorso sabato è stata barbaramente uccisa a coltellate a Busnago. L'iniziativa, promossa dal padrone, si terrà venerdì 10 marzo in via Libertà, proprio dove si è consumata la tragedia.

Una lanternata per Anouk

L'intento della manifestazione sarà quello di chiedere giustizia per Anouk dopo la brutale uccisione subita una settimana fa. I fatti, ricordiamo, si erano verificati in tarda mattinata quando un vicino di casa aveva inferto una serie di coltellate al costato dell'animale dopo che quest'ultimo aveva scavalcato la recinzione di casa e si era parato di fronte a lui e al suo meticcio. Almeno dieci i fendenti andati purtroppo a segno e che sono costati la vita alla povera cagnolona.

"Era la mascotte del quartiere"

L'appuntamento è per venerdì 10 marzo alle 18 in via Libertà 29/6. L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano esprimere la propria solidarietà a Francesco, il padrone di Anouk, che ancora non si dà pace per quanto accaduto: