Sono tre le iniziative in programma, una mostra e due serate a tema, a Vimercate in occasione del Giorno del Ricordo, che si celebra venerdì 10 febbraio in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati.

Una mostra in biblioteca e due serate a tema per celebrare il Giorno del Ricordo

Il primo appuntamento è in programma proprio venerdì 10 febbraio alle ore 20.30, nell’aula consiliare di Palazzo Trotti.

Il Consiglio Comunale invita i cittadini a partecipare alla conferenza dal titolo “La tragedia delle foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata fra ricordo memoria e storia”. Interverrà il professor Giovanni Missaglia docente di storia al Liceo Classico Zucchi di Monza e autore di saggi di educazione civica. La conferenza potrà essere seguita anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Vimercate.

La mostra

Un altro evento è in programma in biblioteca: ad organizzarlo sono stati la sezione dell’A.N.P.I. di Vimercate, l’associazione delleAli Teatro e IpR (Istituto pedagogico della Resistenza) nell’ambito del progetto RESISTANCE! Youth Festival of Modern European History cofinanziato dall’Unione Europea. Si tratta di una mostra nella galleria della Biblioteca civica che rimarrà aperta fino al 23 febbraio.

Infine, sempre in biblioteca, venerdì prossimo, 17 febbraio, si terrà la conferenza dal titolo “Le foibe e le complesse vicende del confine orientale” con l’intervento dello storico e docente Giuseppe Vivone. La conferenza è in programma alle ore 20.45 nell’auditorium.