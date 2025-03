Una mostra sugli arbitri in memoria di Yara Gambirasio

Quando sport e beneficenza si incontrano il risultato non può che essere un successo, soprattutto quando si parla di una mostra unica nel suo genere, quella sugli arbitri, e del ricordo di Yara Gambirasio, la ragazzina che venne uccisa nel 2010 e che è rimasta nel cuore di tutti.

Arcore si prepara ad accogliere un grande evento, unico nel suo genere. Si scrive "Arbitro, uno di noi", si legge un'iniziativa, organizzata dall'Amministrazione comunale, in particolare dalla presidenza del Consiglio comunale, che andrà in scena dal 5 al 13 aprile nell'ambito della settimana dello sport, presso la Villa Borromeo di Arcore. Si tratta di una mostra di immagini, maglie e cimeli vari di "giacchette nere" di tutto il mondo. Verranno esposte divise del presente e del passato, di tanti dei più grandi fischetti della storia .

L'inaugurazione sarà sabato 5 aprile alle ore 11.00, alla presenza di alcuni personaggi del panorama arbitrale. Giovedì 10 aprile ci sarà una serata a tema con importanti addetti al lavori. Durante la mostra, dicevamo, sarà possibile effettuare delle donazioni che verranno devolute in beneficenza all'associazione 2La passione di Yara".

Un evento dedicato alla riflessione sul ruolo dello sport nella società, con particolare attenzione alla figura dell’arbitro e all’importanza della formazione per atleti, famiglie e tifosi. Attraverso una serie di appuntamenti culturali, incontri formativi e momenti di approfondimento, cittadini e appassionati avranno l’opportunità di immergersi in un percorso che esalta i valori dello sport come scuola di vita. L’evento è realizzato in collaborazione con il Monza Club Arcore.

Sport come fenomeno culturale

“Lo sport è oggi un fenomeno culturale e sociale dalle notevoli proporzioni ed incidenze; lo sport deve sempre essere affiancato alla cultura poiché esprime una manifestazione di comportamenti e di valori collegati ad un’attività umana imprescindibile, quella motoria - hanno sottolineato gli organizzatori - Praticare cultura sportiva significa allora proporre ed attuare un modello di cultura in cui l’uomo è sempre in primo piano e lo sport, con le sue dimensioni di movimento, di gioco, di competizione e di regole, contribuisce alla sua crescita evitando le pur sempre possibili degenerazioni".

Inaugurazione il 5 aprile con i genitori di Yara

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 5 aprile 2025 e vedrà la partecipazione di importanti figure del mondo degli arbitri e i genitori di Yara Gambirasio. Durante la mostra sarà possibile effettuare delle donazioni che saranno devolute all’Associazione "La passione di Yara", Associazione fortemente voluta dai genitori di Yara, a sostegno delle passioni sportive, artistiche e culturali di adolescenti e giovani.

Il 7 aprile 2025, alle 21:00, presso la Sala del Camino (Largo Vela, Arcore MB), si terrà l’incontro in- formativo curato dal Monza Club Arcore "Spunti di riflessione", un'opportunità di approfondimento sui valori educativi dello sport. L’evento, con la partecipazione di Vincenzo Iacopino SLO Calcio Monza e Fausto Marchetti imprenditore e leader della curva Davide Pieri, offrirà un messaggio pedagogico e formativo per la crescita dei ragazzi e dei loro genitori all’interno delle società sportive.

L'evento del 10 aprile

Il 10 aprile 2025, alle 21, presso Villa Borromeo, si terrà una serata speciale dedicata alla figura dell’arbitro, con la partecipazione di arbitri italiani. Durante l’evento, gli arbitri condivideranno le loro esperienze sul campo, racconteranno aneddoti sulla gestione delle partite e offriranno uno sguardo dietro le quinte del mondo arbitrale. Sarà un'occasione unica per apprezzare il ruolo fondamentale dell’arbitro nello sport e comprenderne le sfide quotidiane.