In arrivo a Seregno una nuova casetta dell'acqua: verrà posizionata nelle prossime settimane in via Marengo, nel quartiere di Santa Valeria (vicino al supermercato Unes).

Una nuova casetta dell'acqua nel quartiere Santa Valeria a Seregno

Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione con Brianzacque per la concessione gratuita dell’utilizzo dello spazio di via Marengo. Una nuova installazione, la terza sul territorio comunale, funzionale al perseguimento degli obiettivi generali di abbattimento dell’uso della plastica. Non solo: l’Amministrazione Comunale ha già attivato le opportune interlocuzioni con Brianzacque per ulteriori installazioni in altri quartieri, prima tra tutte San Salvatore.

Per il sindaco di Seregno Alberto Rossi “La nuova casetta si inserisce in un più ampio percorso che abbiamo attivato con Brianzacque, percorso finalizzato ad avere in ogni quartiere un presidio di erogazione di acqua pubblica. E’ un percorso articolato su più anni, in quanto la programmazione di Brianzacque deve essere declinata sull’intero territorio provinciale: siamo soddisfatti del cammino percorso fino ad ora, che in meno di tre anni ha portato da una a tre le casette presenti in città”.

(foto archivio)