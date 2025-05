Una nuova edizione di "Oratori Sicuri" con Avis Meda

Dopo il successo delle precedenti edizioni, domenica 8 giugno 2025 dalle 9 alle 13.30 all’oratorio Santo Crocifisso di Meda, torna il progetto “Oratori Sicuri – Un sistema per fare la differenza”, ideato dal Gruppo Giovanile di Avis Meda. L’iniziativa prevede il coinvolgimento di oltre un centinaio di animatori degli oratori estivi della città in un incontro di formazione sulle situazioni di emergenza sanitaria, dai piccoli incidenti quotidiani fino ai casi più gravi.

Il programma: sessioni teoriche e pratiche

La mattinata si articolerà in diverse sessioni interattive che includeranno nozioni su malori e traumi, pratiche di rianimazione e disostruzione delle vie aeree, oltre ad attività pensate per potenziare le capacità di comunicazione e il lavoro di squadra. Elemento centrale della formazione sarà il protocollo Peso – Protocollo dell’Emergenza Sanitaria in Oratorio – creato appositamente da Avis Meda in due versioni integrate: una per gli animatori e una per i responsabili.

I dati raccolti nelle edizioni precedenti e presentati nel 2022 al congresso nazionale dell’Italian Resuscitation Council, confermano l’efficacia dell’iniziativa. Durante le settimane di Oratorio feriale, gli episodi sanitari piccoli o grandi sono numerosi, ma grazie alla formazione ricevuta, gli animatori saranno in grado di prestare un primo soccorso efficace, diventando così un anello fondamentale della catena del soccorso, essenziale per i casi più gravi.

Una mattinata per imparare a fare la differenza

Il progetto punta anche alla diffusione e alla condivisione: “Oratori Sicuri” vuole essere replicabile in altre realtà oratoriane dalle Associazione del loro territorio. All’evento sono invitati a partecipare anche rappresentanti istituzionali e membri della Chiesa, per potere scoprire l’importanza della sicurezza sanitaria e il valore aggiunto dato da un insegnamento ben strutturato.

Una mattinata per imparare a fare la differenza e per preparare i giovani a diventare cittadini capace di rispondere alle emergenze.