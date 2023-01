Una nuova sede e sette agenti in più per il Comando della Polizia Locale

Una nuova sede per il Comando e sette agenti in più in organico. Sono gli obiettivi del sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca. L’annuncio oggi, 20 gennaio, durante la celebrazione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale.

Una nuova sede e sette agenti in più

Prima la Messa nella chiesa della Beata Vergine del transito celebrata da don Stefano Gaslini, poi, nella Sala Giunta del Municipio, la cerimonia ufficiale con la consegna dei nastrini di anzianità per i 40, i 25 e i 16 anni di servizio raggiunti dagli agenti. Nastrino per i 25 anni di anzianità ai sovrintendenti Oscar Andrea Fusi, Teresa Albore e Alfio Abbiati e al sovrintendente esperto Antonio Tagliatti. Premiati per i 16 anni di anzianità gli assistenti Salvatore Cicero, Nicola Del Giudice, Vito Caprara, Francesca Bocci e Alberto Galatone. A consegnare i nastrini ai premiati il sindaco Gianpiero Bocca, affiancato dall'assessore Donatella Migliorino, dal presidente del Consiglio Enzo Bacino e dal segretario generale Giampaolo Zarcone. Il commissario capo Luca Tagli, il più alto in grado al Comando, ha invece consegnato al sindaco il crest della Polizia Locale di Cesano.

Vite al servizio della comunità

Nel corso dell’omelia, il parroco ha invitato agenti e ufficiali del Comando di piazza Arese a guardare a San Sebastiano come a un esempio e ad essere "luce per gli altri" mettendo "la propria vita al servizio della comunità".

"Quello di oggi è il grazie della comunità, delle istituzioni e mio per il vostro lavoro quotidiano - il discorso del primo cittadino in Sala Giunta, alla presenza di rappresentanti della Tenenza dei Carabinieri, della Guardia di Finanza di Seveso e delle associazioni d’arma e combattentistiche cittadine - L’Amministrazione comunale e io in particolare teniamo tantissimo al Corpo di Polizia Locale".

Sette nuovi agenti e una nuova sede

E’ di ieri la pubblicazione da parte della Centrale unica dei concorsi della Provincia del bando per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sette nuovi agenti, che "sarà la chiave di volta per implementare il Comando che ha bisogno di nuovi uomini, nuove donne e nuove energie per una città che, è notizia dei giorni scorsi, ha sfondato il tetto dei 40mila abitanti" ha aggiunto il sindaco Bocca. Il Comando sarà "rilanciato e riorganizzato" e si trasferirà "in una nuova sede, adatta ai livelli di eccellenza a cui puntiamo", in via Fermi, insieme alla Protezione Civile.