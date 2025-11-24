Una panchina rossa “che abbraccia” per dire no alla violenza sulle donne

Un nuovo simbolo di sensibilizzazione per la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne è stato presentato nella mattinata di domenica 23 novembre a Meda, quando Meda Sport, l’associazione che mette in sinergia Real Meda e Ac Meda, ha inaugurato una panchina rossa.

Una panchina rossa al centro sportivo

Non poteva esserci posto migliore del parco del centro sportivo di via Icmesa, dove tantissimi giovani si recano a fare sport:

«Spero diventi un punto importante in questa zona – ha spiegato la presidente del Real Meda, Pamela Campisano – Una panchina che abbraccia, un segnale di reazione, ed è per questo che è sempre indicato il numero antiviolenza 1522».

Il sindaco: “E’ importante smuovere le coscienze”

«In queste giornate si cade a volte nella retorica, io penso però sia significativo che proprio il 25 novembre il Parlamento approverà lo specifico reato di femminicidio – le parole del sindaco Luca Santambrogio – Speriamo sia un deterrente verso questo reato segnato da prevaricazione e possesso. In questi casi ci sono molte persone che rimangono a guardare ed è quindi importante smuovere le coscienze per spingere a segnalare queste situazioni ed evitare epiloghi drammatici».

Dopo la panchina rossa inaugurata la casetta dei libri della Brughiera

Quella di domenica è stata una mattinata caratterizzata anche da altre iniziative. In primis proprio dove è stata posizionata la panchina rossa, la cooperativa sociale La Brughiera ha inaugurato una casetta per lo scambio di libri realizzata dai ragazzi disabili «per diffondere la cultura del rispetto».

Pesca di beneficenza a favore degli alluvionati

Inoltre è stata organizzata una pesca di beneficenza per dare un aiuto a chi ha perso tutto nell’alluvione del 22 settembre: raccolti almeno diecimila euro da consegnare al Comune, che poi li distribuirà alle famiglie bisognose.

«Mi sento pieno di orgoglio per poter fare anche solo una goccia per chi ha perso tanto quel giorno», ha dichiarato il presidente dell’Ac Meda Gigi Cairoli, a cui hanno fatto seguito le parole del sindaco: «Si sono moltiplicati gli eventi di solidarietà verso chi è stato colpito dall’esondazione e ha perso prima di tutto la tranquillità. Questi eventi mi rincuorano. Noi stiamo spingendo affinché si realizzino al più presto gli interventi necessari».

Presenti molte autorità

Molte le autorità presenti per questo evento, fra cui il vicesindaco Stefania Tagliabue, l’assessore alle Politiche femminili Mara Pellegatta e il neo assessore Roberto Mariani, oltre ai rappresentanti del Comitato lombardo della Lega nazionale dilettanti Michael Cuomo e Luciano Gandini. Presente anche la consigliera regionale Alessia Villa: «Grazie per tenere alta l’attenzione su una questione tanto drammatica quanto attuale e vi faccio i complimenti per aver unito una tematica solidale in questa occasione».