Una panchina rossa donata dall'Aido ai Comuni di Triuggio, Albiate e Sovico

Una panchina rossa per l'Aido, ricordati i donatori. La benedizione questa mattina, domenica 15 gennaio, al termine della Messa celebrata al Santuario Santa Maria dell'Assunta a Rancate di Triuggio.

La benedizione al termine della Messa a Rancate

La panchina è simbolo delle panchine che il Gruppo intercomunale dell'Aido ha donato ai Comuni di Triuggio, Sovico e Albiate. Nel corso della cerimonia sono stati ricordati i donatori e gli iscritti all'Aido che sono mancati. Presenti i sindaci dei tre Comuni, Pietro Cicardi (Triuggio), Giulio Redaelli (Albiate) e Barbara Magni (Sovico), oltre al parroco della Comunità pastorale di Triuggio, don Damiano Selle.

Sulla panchina la dedica: "Io dono. Non so a chi... ma so perché".