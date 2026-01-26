Una promessa che si rinnova, ad Arcore gli sposi rivivono il loro “Sì”

C’è un filo rosso che ieri, domenica, ha unito le due parrocchie del Santo Rosario e di Maria Nascente di Arcore: è quello del “Sì” rinnovato. In un’epoca in cui tutto corre veloce, le celebrazioni per gli anniversari di matrimonio, festeggiate nel giorno in cui la Chiesa Ambrosiana celebra la Festa della Famiglia di Gesù, rappresentano una sosta necessaria per riflettere sul valore della fedeltà e del cammino condiviso.

Anniversari di matrimonio

Nella parrocchia del Santo Rosario, l’atmosfera si è fatta solenne e commovente. Davanti a don Matteo Frigerio hanno rinnovato le promesse di matrimonio: Davide Sala e Eleonora Rossi (1 anno di matrimonio), Davide Pirola e Elisa Martinotti (10) Diego Musella e Olga Clemente (10), Valerio Bonetto e Eleonora Ghezzi (10), Emanuele Sala e Letizia Rossi (15), Alfonso Savoldelli e Sara Fraschini (20), Alberto Debernardi e Clara Santagiuliana (20), Marco Longoni e Alessandra Porro (35), Gaetano Lalima e Donatella Zappa (45), Antonio Nava e Elvia Colombo (50), Angelo Brivio e Maria Adele Malacrida (50), Luciano Locati e Maria Grazia Meani (50), Fausto Perego e Maurizia Meani (50), Mario Comi e Olga Rivolta (55), Marco Cazzaniga e Carla Ongari (55), Ezio Cereda e Luigina Averani (60) e Giovanni Zocca e Franca Ugolini (65).

A Bernate nozze di Titanio per Giovanni e Angela

Grande festa anche a Bernate dove Angela Pirovano e Giovanni Mazzoleni hanno festeggiato ben 7 decenni trascorsi l’uno accanto all’altra. Mentre il mondo intorno cambiava velocemente, passando dalle radio a valvole all’intelligenza artificiale, la promessa fatta da coniugi Mazzoleni è rimasta l’unica costante incrollabile. Ieri, circondati dall’affetto dei parenti la coppia ha celebrato le proprie Nozze di Titanio: 70 anni di vita insieme. Il loro “sì” risale al 1956, un’Italia in pieno bianco e nero che cercava di ricostruirsi.

Con loro, insieme a don Renato Vertemara, hanno rinnovato il loro «Sì»: Paolo Gasbarro e Giulia Casagrande (15), Ivan Puleo e Daniela Mele (25), Sabina Penati e Michele Romani (25), Valeria Romani e Stefano Sironi (25), Miriam Angheri e Ruggero Casagrande (45), Marina Galliani e Sergio Sala (50), Sandra Scotti e Paolo Comendulli (50).

Ampio servizio sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da domani, martedì 27 gennaio 2026.