Una raccolta fondi per riaprire la chiesetta di Villa Agnesi. Alla Valera c'è fermento per l'iniziativa, aperto anche un conto per le donazioni

Per riaprire la chiesetta dell’Annunciazione, i cittadini della Valera con il con comitato per la rinascita di Villa Agnesi hanno organizzato una raccolta fondi. L'edificio sacro, il più antico di Varedo, gioiello storico e artistico, è chiuso da anni. Nel 2021 il precedente parroco don Giuseppe Grisa aveva annunciato l’interessamento da parte della Curia per la messa in sicurezza della cappella dove si ritirava in preghiera la matematica e filosofa Gaetana Agnesi.

"Il restauro resta una priorità"

E’ volontà anche dell’attuale parroco, don Paolo Villa, tornare ad aprire la chiesetta. "Non ho ancora avuto modo di affrontare la questione né di visitare la cappella ma la mia intenzione è occuparmene quanto prima" ha premesso. Prima di parlare di restauri però, si dovrà commissionare ad un professionista una relazione sullo status quo, in modo da stabilire gli interventi prioritari. "E’ necessario anche il parere della Sovrintendenza alle Belle Arti - ha specificato - Il restauro della chiesetta resta comunque tra le priorità".

Copie del dvd i Iban per le donazioni

La comunità della Valera si già messa in moto per la raccolta fondi. "Questa chiesetta è cara a tante persone, la magica Valera vecchia ha sempre richiamato molta gente - ha annunciato Enrico Bellosio del comitato - Ci piacerebbe che non si perdesse questo bellissimo angolo di storia". Si stanno raccogliendo le offerte diffondendo le copie del dvd sulla storia di Villa Agnesi, che anche ultimamente sta avendo molte richieste. Per le donazioni è attivo anche l'Iban IT60T36772223000EM001322777 (il versamento si più fare il banca, on line, in posta e in ricevitoria). Il gruppo ha in mente anche di organizzare alcune iniziative, le idee e le proposte non mancano.