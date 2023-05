Una serata dedicata al vescovo antimafia

Una serata a Tregasio dedicata a monsignor Antonio Riboldi, vescovo antimafia, nativo di Triuggio, a cento anni dalla nascita.

Vescovo antimafia

Per celebrare la Giornata nazionale della Legalità, il Comune di Triuggio ha organizzato la presentazione del libro «Don Riboldi 1923 -2023: il coraggio tradito», sul vescovo anti camorra, in programma domani sera, martedì 23 maggio, alle 21, presso la Baita degli Alpini a Tregasio. Don Riboldi sognava il Mezzogiorno senza più mafia, clientelismo, corruzione. Una serata dedicata alla memoria di un sacerdote brianzolo, per vent’anni vescovo di Acerra, che insegnò il coraggio. A cento anni dalla nascita il ricordo nella "sua" Tregasio, frazione di Triuggio in Brianza dove don Riboldi nacque il 16 gennaio del 1923.

"Il coraggio tradito"

Il Comune di Triuggio invita a partecipare alla presentazione del libro "Don Riboldi 1923-2023 il coraggio tradito" di Pietro Perone, Edizioni San Paolo, in programma domani sera. Oltre all'autore, relatori don Simone Bruno, direttore editoriale delle Edizioni San Paolo; don Vito Nardin, già preposto generale dei Rosminiani al fianco di don Antonio negli anni bui del dopo terremoto nel Belice; Valerio D'Ippolito, dell'associazione Libera contro le mafie.

Chi fu don Riboldi

Ordinato vescovo tra le baracche di Santa Ninfa, don Riboldi, è stato un antesignano della "Chiesa in uscita" di Papa Francesco: da parroco affrontò il dramma del sisma e lottò per una ricostruzione soltanto promessa, primo prete a "marciare" fino a Roma insieme con i bimbi con i quali si recò da Aldo Moro, che era presidente del Consiglio, Giovanni Leone al Quirinale e da Papa Paolo VI. E' stato per venti anni vescovo di Acerra, in provincia di Napoli: nel 1982, alla testa degli studenti, scese in piazza contro la camorra di Cutolo e dei suoi avversari, mentre la provincia di Napoli era devastata da una guerra di camorra che in un solo anno fece contare 284 morti.

