Una serata per dire "no" alla violenza sulle donne

Una serata di conoscenza e riflessione, organizzata a Triuggio, per dire "no" alla violenza sulle donne.

"No" alla violenza sulle donne

Molto partecipato l'incontro promosso dall'Università del tempo libero della Valle del Lambro e dalla Pro Loco di Triuggio con il Gruppo Pittori Biassonesi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Insieme all'inaugurazione della mostra In-Difesa, preparata dal Gruppo Pittori Biassonesi sul tema, è stata una serata di conoscenza e riflessione attraverso interventi autorevoli e qualificati. Dopo l'introduzione esplicativa di Rosanna Zolesi, presidente della Pro Loco di Triuggio, che ha coordinato la serata, molto sentito e puntuale è stato il saluto del presidente dell'Università, Rodolfo Suma, e di Walter Canzi, presidente del Gruppo Pittori Biassonesi, che ha spiegato il significato della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e ha illustrato la mostra In-Difesa.

Presente l'Arma dei Carabinieri

Il vicecomandante della caserma dei Carabinieri di Biassono, il maresciallo capo Marco De Vivo, ha evidenziato il ruolo fondamentale dell'Arma nell'intervento a favore delle donne in situazione di pericolo, l'importanza della sinergia con le istituzioni e le realtà del territorio e le campagne promosse per sviluppare attenzione e sensibilità. Erminia Belli, rappresentante Cadom di Monza e Brianza, ha sottolineato il rilievo del problema anche nella nostra realtà, descritto aspetti delle varie situazioni di violenza, fatto comprendere drammi e, inoltre, ha messo in risalto la possibilità per le donne di un percorso di rinascita, e il rilievo dell'educazione nelle scuole.

Pittura e poesia

La serata è stata, inoltre, un'occasione per raccontare, oltre che attraverso la pittura, anche attraverso le composizioni poetiche di Iride Enza Funari, Giulio Redaelli, Alessandro Villa, allietata dalle esibizioni del Gruppo Quici Dance Art di Muggiò. Storie di donne per far sentire in modo intenso la sofferenza, il dolore, la tragedia delle donne vittime di violenza. In conclusione il sindaco di Triuggio, Pietro Cicardi, ha indicato, tra l'altro, la necessità di una consapevolezza reale del problema da parte di tutti e ha sviluppato il tema della prevenzione e dell'educazione nelle scuole. Presente anche la presidente del Consiglio comunale, Federica Colombo. "Occasioni come queste aiutano a dare stimolo all'impegno che ciascuno può avere, nel quotidiano, verso chi vive situazione di prevaricazione, a favorire la consapevolezza di promuovere sempre, attraverso le agenzie educative e, insieme, con l'esempio, il rispetto e la reale parità tra donna e uomo" il commento di Rosanna Zolesi.

