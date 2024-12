Una stella per ricordare Giulia, volata via a soli 14 anni

Una stella per ricordare la luce di Giulia Cerini. Bellissima iniziativa quella promossa dalla Pro Loco di Carnate che, insieme a un gruppo di genitori e l’Amministrazione comunale, ha deciso di donare una speciale luminaria natalizia alla comunità dedicandola alla memoria della 14enne volata via lo scorso mese di novembre.

Una stella per ricordare Giulia

La richiesta era partita proprio da un gruppo di mamme amiche dei genitori di Giulia che nei giorni successivi alla drammatica scomparsa della ragazza si erano mobilitate per offrire un sostegno concreto alla famiglia:

"Avevamo deciso di aprire una raccolta fondi da devolvere alla ricerca e alla clinica che aveva seguito Giulia negli ultimi mesi - racconta Roberta Corcella a nome di tutte le famiglie coinvolte - Arrivando però il Natale avevamo pensato di fare anche qualcosa per omaggiarne la memoria, così abbiamo contattato la Pro Loco e il Comune chiedendo la possibilità di acquistare e installare a spese nostre una speciale luminaria. La scelta è ricaduta su una stella luminosa, proprio com’è stata la vita di Giulia in mezzo a noi. Volevamo davvero un simbolo che richiamasse la sua presenza, in modo che tutti noi potessimo pensare a lei guardando quella stella e quella luce che ci accoglie all’ingresso di Carnate"

Una luce sempre accesa

Una richiesta accolta di buon grado dalle istituzioni e dall’associazione. Che, anche grazie alla disponibilità e alla sensibilità dell’azienda incaricata di allestire le luminarie in paese, ha posizionato gratuitamente la stella in via Papa Giovanni XXIII, a due passi dalla casa di Giulia: