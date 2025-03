Una tavola rotonda per celebrare la festa delle donne

Si scrive "Donne du du du, storie di donne... per le donne" (il titolo della serata si ispira al celebre ritornello della celebre canzone di Zucchero), si legge una serata tutta al femminile per rendere omaggio alla forza e alla loro sofferenza delle donne e per raccontare storie di successi e testimonianze di vita di donne.

L’appuntamento è per domani sera, giovedì 6 marzo, a partire dalle ore 19.30 al "Beat Restaurant" di Arcore, dove ogni giovedì sera il "Premier Club", guidato da Dania Pivaro, si ritrova con i suoi membri (quali professionisti e imprenditori) per organizzare tavoli di lavoro, eventi e serate a tema come quella di domani.

Un'occasione per ricordare le battaglie femminili

"La Festa della Donna, celebrata l'8 marzo, nasce come occasione per ricordare le battaglie per i diritti femminili e le conquiste ottenute in ambito sociale, economico e politico - ha sottolineato la presidente Dania Pivaro - È un momento di riflessione sulle sfide ancora presenti, come la disparità di genere, la violenza sulle donne e la necessità di garantire pari opportunità. Il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento, la resilienza, le capacità delle donne, la forza e ispirare il pubblico attraverso storie di successo, testimonianze personali, per favorire il dialogo sull'importanza dell'inclusione".

Una tavola rotonda

Al tavolo ci saranno l'assessore alla Cultara di Arcore Evy De Marco, la sindaca di Lesmo Sara Dossola, Mariachiara Nardelli, Brunella Bruni, Vera Francesconi, Letizia Grassi, Luisella Oliva, Liliana Russi, Cecilia Cavalca e Sara e Chiara.

La serata avrà anche uno scopo benefico, perché per ogni partecipante pagante 10euro verranno donati all’associazione White Matilda, presente come testimonial alla serata, che da 15 anni è impegnata nella battaglia contro la violenza di genere.