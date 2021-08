Una vita all'insegna della diffusione dell'artigianato nel mondo: lo stilista Luciano Grella è Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica

Una vita spesa all'insegna della creatività e dell'impegno nella diffusione della moda artigianale nel mondo. Una vita a cui oggi si aggiunge un prestigioso riconoscimento: quello dell'ordine al merito della Repubblica. Ad essere insignito Luciano Grella, classe 1939, di Triuggio, noto stilista oltre che storico presidente Nazionale di Confartigianato Moda.

Lo stilista Luciano Grella è Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica

La notizia è arrivata in queste ore e ovviamente va a suggellare una lunghissima carriera, iniziata con gli studi a Milano p0resso l'Istituto Carlo Secoli per l'alta moda e poi proseguita nell'Istituto Artistico Marangoni.

Sono gli anni '60 quando Grella apre il primo atelier a Canonica Lambro di Triuggio. un luogo dove confeziona con maestria abiti di alta moda su misura aiutato da una dozzina di sarte e da sua moglie Irma, abile ricamatrice. Seguirà, dopo poco, l'apertura di uno show room nella rinomata via Manzoni a Milano, dove commercializzerà le sue creazioni di alta moda e anche le creazioni dei Consorzi Moda Confartigianato che ha contribuito a creare. A metà degli anni ottanta invece arriverà il primo atelier a New York.

Grella ha confezionato migliaia di abiti su misura soprattutto per donna (abiti da sposa, abiti da cerimonia, abiti per ogni evento) per una vasta clientela italiana ed internazionale, comprendente principesse, nobildonne, attrici, politiche e manager di grandi aziende, riscuotendo sempre grande consenso e stima dalla sua affezionata clientela.

Le tappe principali di una lunga carriera

Tra le tappe fondamentali della sua carriera, dopo un lunghissimo elenco di eventi e manifestazioni dedicate alla moda che lo hanno visto protagonista negli anni '70 e '80, nel 1991 Grella viene eletto Presidente Nazionale della Confartigianato Moda. Aumenta il suo impegno per promuovere i consorzi, attraverso manifestazioni organizzate per il lancio ed il sostegno dei giovani stilisti e maestri artigiani in Italia ed all’estero. Nel 2007 invece arriva un importante riconoscimento: viene insignito dal Comune di Milano del premio maestro città di Milano, consegnato dal presidente della Confcommercio Carlo Sangalli.

L'impegno sul territorio

Importantissimo anche l'impegno sul territorio brianzolo. Negli anni '70 Grella si è impegnato a livello sociale favorendo l'apertura di una delle prime scuole elementari sperimentali a tempo pieno a Canonica Lambro di Triuggio, dove poi studieranno il figlio Umberto e la figlia Diletta.

Più recentemente, nel 2009, ha inaugurato una scuola di moda a Seregno, insieme alla ditta Canali e allo

stilista Lorenzo Riva, con l’obiettivo di sviluppare un centro per lo studio della Moda in Brianza.

Un impegno a livello locale che gli è valso, nel 2011, la medaglia d'oro di cittadino benemerito consegnata dal sindaco di Triuggio Paolo Manzoni.