Un'altra donazione di cornee a Giussano, grazie alla generosità di un pescatore

Rocco Raffaele, 57 anni, era molto conosciuto a Paina soprattutto per la sua grande passione per la pesca e la musica, ma anche per la sua generosità. Affetto da cardiopatia congenita si è spento nei giorni scorsi e i famigliari hanno dato l'ok per l'espianto delle cornee. Si tratta della seconda donazione, nel giro di pochi giorni, a Giussano.

Era malato da tempo

Pesca e musica erano le sue grandi passioni, ma il painese Rocco Raffaele, 57 anni, invalido civile, era anche conosciuto per la sua grande generosità, tanto che i familiari, subito dopo la morte all'ospedale di Desio, a seguito di una cardiopatia congenita, hanno acconsentito alla donazione delle cornee. Nato a Cusano Milanino, Raffaele non era sposato e viveva da sempre in frazione con la sorella Maria.

Vicino all'Aido

Persona semplice e buona, si dedicava tanto alla pesca che praticava nei laghi e laghetti con ottimi risultati e ascoltava moltissima musica. Il painese non era iscritto Aido, ma ha sempre dimostrato una certa sensibilità e attenzione nei confronti della donazione condividendo l'impegno e l'attività dell'associazione, tanto che, quando i medici dell’ospedale di Desio proposto ai famigliari la donazione delle cornee, conoscendone l’indole e la generosità del fratello, hanno subito accettato.

Due persone riavranno la vista grazie alla sua generosità

Le cornee sono state regolarmente prelevate dopo poche ore e sono così confluite alla Banca degli Occhi di Monza e, dopo gli opportuni trattamenti, sono state innestate su due pazienti non vedenti, in attesa presso l’ospedale San Gerardo di Monza, per aver perso la vista per una malattia irreversibile della cornea o per grave trauma contusivo.

227° donazione a Giussano

Quella di Raffaele è la 227° donazione di un giussanese dalla fondazione dell’Aido-Giussano nel 1979, 127 gli uomini, 100 le donne; 201 le donazioni di cornee e 26 quelle di organi. L’ultima a donatrice, la scorsa settimana era stata Annunciata Boffi di 95 anni.

«A nome dei beneficiari l’Aido-Giussano ringrazia Rocco e i suoi famigliari per l’esemplare gesto e la generosità dimostrata pur nel momento di grande sconforto», ha sottolineato il presidente dell’Aido Piero Gallo.