Undici milioni di euro per l’alluvione 2025, le somme stanziate Comune per Comune

Nella Provincia di Monza e Brianza il contributo maggiore è andato a Meda a cui sono stati destinati 858.610,37euro.

Sono oltre 11 milioni di euro, di cui 5 circa stanziati da Regione Lombardia, le risorse messe a disposizione dei territori delle province di Como e Monza e Brianza colpiti dall’alluvione a settembre 2025. In totale si tratta di oltre 150 interventi pubblici connessi al maltempo che ha colpito, tra il 10 e il 13 settembre 2025, il territorio della provincia di Como e, tra il 22 e il 27 settembre 2025, il territorio della provincia di Como e dei Comuni di Meda, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Seveso e Varedo della provincia di Monza e Brianza.

Alla provincia di Monza e Brianza destinati 1,6 milioni di euro

Nello specifico, per la provincia di Como sono stati programmati 123 interventi per un importo complessivo di oltre 9,8 milioni di euro; per la provincia di Monza, invece, sono previsti 27 interventi nei comuni del territorio di Monza e Brianza per oltre 1,6 milioni di euro. Si tratta delle risorse messe a disposizione dei Comuni, non dei privati cittadini o delle aziende.

A Meda quasi 860mila euro

Il Comune brianzolo a cui è stata destinata la somma maggiore, pari a 858.610, 37 euro (a cui si aggiungono 347mila euro messi a disposizione di Aipo per la sistemazione dell’alveo del Tarò) è Meda, quello decisamente più colpito dalla drammatica alluvione del 22 settembre. Seguono Lentate sul Seveso (messo a dura prova per l’esondazione del Seveso) con 196.029.21 euro, Seveso con 112.823 euro, Cesano Maderno con 63.114 euro, Bovisio Masciago con 13.509 euro e Limbiate con 7.491 euro.

La Russa: “Sostegno concreto ai Comuni colpiti dall’alluvione”

“Queste risorse – afferma l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – rappresentano un sostegno concreto per i Comuni e gli enti che hanno dovuto fronteggiare l’ondata di maltempo di settembre 2025 per la quale il Governo dichiarò lo stato di emergenza nazionale. Regione Lombardia ha fatto la sua parte, contribuendo con 5 milioni circa per gli interventi urgenti”.

Gli interventi finanziati da Regione Lombardia

Gli interventi urgenti finanziati, grazie alle risorse frutto dell’approvazione del Piano degli interventi di protezione civile da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile, riguardano il soccorso e l’assistenza alla popolazione, la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, oltre agli interventi prioritari, anche strutturali, di riduzione del rischio residuo.