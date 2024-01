Usmate Velate: migliaia di bambini e ragazzi diventano "portatori di pace"

In migliaia tra bambini e ragazzi dell'Istituto Comprensivo "Lina Mandelli" di Usmate Velate si sono riuniti questa mattina, mercoledì 31 gennaio, per colorare il paese e diventare "portatori di pace".

Dagli studenti un messaggio di pace

Come detto sono stati in migliaia i bambini e i ragazzi, accompagnati dai rispettivi insegnanti, che in mattinata si sono riuniti nel parco di Villa Borgia per portare un importante messaggio di pace. La manifestazione educativa è stata organizzata in occasione della Giornata della Memoria e della Giornata del Ricordo, patrocinata dall'Amministrazione comunale.

I sassi colorati riempiono il parco

Dapprima la camminata lungo un percorso che, a partire dalle singole scuole, si è snodato per tutto il paese. Poi, una volta giunti al parco di Villa Borgia, tutti gli studenti hanno deposto un sasso colorato con i colori della pace; i ragazzi più grandi della scuola media "Luini" hanno invece letto brani di grandi pensatori sui temi della pace e sulla salvaguardia dei diritti umani. Il tutto in un clima di fragoroso silenzio: perché a volte i gesti, anche quelli più piccoli, valgono molto più delle parole.