Usmate Velate si ferma per l'ultimo saluto all'ex assessore Lucchini

Usmate Velate si ferma per l'ultimo saluto all'ex assessore Emilio Lucchini.

Sono state fissate per domani, sabato, le esequie di Emilio Lucchini, l'ex assessore ai Lavori pubblici di Usmate Velate scomparso all'età di 85 anni. I funerali saranno celebrati alle 11 a Milano, presso la chiesa del Cimitero Maggiore di via Landolfo II da Carcano 4.

Questa sera, venerdì, il rosario a Velate

Il ricordo di Lucchini resterà per sempre legato al territorio di Usmate Velate, dove l'uomo ha vissuto per oltre mezzo secolo insieme alla moglie Marialba e i figli Giuliana, Silvia e Maurizio. Questa sera, venerdì 26 novembre alle 18, verrà celebrato un primo momento di suffragio con la recita del Santo Rosario presso la chiesa Santa Maria Assunta di Velate.

Politico di lungo corso

Rinomato geometra, Lucchini era un volto storico della politica usmatese. Entrato in Consiglio comunale negli anni '70 con il Partito Socialista Italiano, ne era stato anche segretario e capogruppo in Assise. Tra il 1982 e il 1985 era stato assessore ai Lavori pubblici con il sindaco Giuseppe Baio prima e con Daniela Mazzuconi poi. A lui si deve la realizzazione della scuola elementare di Velate e la riqualificazione degli stabili di via Milano che oggi ospitano le associazioni del paese.