Sono iniziati questa mattina, mercoledì 12 marzo 2025, i lavori di demolizione di una parte del vecchio ospedale di Vimercate: si tratta dell'ala storica che si trova in via Battisti, proprio accanto al municipio.

Va giù un pezzo del vecchio ospedale

Ricordiamo che i lavori di demolizione si sono resi necessari dopo che, oltre un mese fa, dal vecchio edificio si erano staccati alcuni calcinacci che erano finiti sulla strada, in particolare sulla ciclopedonale, in quel momento fortunatamente vuota. Una situazione pericolosa che aveva portato all'immediata chiusura della arteria. Una via strategica per Vimercate, proprio perché consente di raggiungere gli Uffici Comunali. La strada da allora non è stata più riaperta.

In un primo tempo Asst Brianza, proprietaria della struttura, aveva ipotizzato di "impacchettare" la struttura per evitare altri distacchi ma dopo le verifiche l'opzione era stata esclusa in quanto l'edificio, gravemente compromesso dal punto di vista della stabilità, non avrebbe retto le impalcature.

Alla fine Asst ha optato per la demolizione, iniziata appunto questa mattina.

I lavori procedono spediti tanto che la riapertura della strada potrebbe avvenire già nel weekend, mettendo così fine alla serie di disagi viabilistici registrati nelle ultime settimane.