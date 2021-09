Vaccinazioni, a Meda il traguardo delle 100mila dosi

Vaccinazioni anti-Covid, al centro vaccinale di Meda, in via Cialdini, continua la lotta contro il Covid: raggiunto il traguardo delle 100mila dosi.

Il traguardo dei 100mila vaccini

A poche settimane dal traguardo delle 50mila vaccinazioni effettuate, all’hub vaccinale di Meda oggi, venerdì 3 settembre 2021, è stato tagliato il traguardo delle 100mila dosi. Il record è stato toccato da una ragazza, Manuela, che a vaccino ricevuto ha detto: "Con la somministrazione del vaccino mi sento molto più tranquilla e consiglio a tutte le persone di aderire alla campagna vaccinale”.

Il ringraziamento

Il persone del centro vaccinale di Meda gestito dall'Auxologico coglie l'occasione del nuovo significativo traguardo delle vaccinazioni per ringraziare "tutti i volontari, medici, infermieri, personale sanitario e colleghi che stanno lavorando per rendere possibile la vittoria contro il Covid-19". Anche il sindaco Luca Santambrogio ha voluto portare il suo personale ringraziamento: "Non mi resta che dire 100mila volte grazie a tutti i volontari che stanno rendendo possibile tutto ciò" ha scritto sui social, sotto la fotografia che immortala il traguardo.

Nei mesi scorsi l'hub di Meda era stato visitato anche dall'assessora regionale Letizia Moratti.