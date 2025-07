La nota della Direzione Generale

Il Direttore di Asst Brianza Tersalvi: "Il nostro impegno è concentrato sulla complessa procedura di vendita dell'immobile, mantenendo nel frattempo una costante e continua attenzione alla sicurezza dei luoghi"

A seguito dell'ennesima incursione vandalica negli spazi dell'ex ospedale di Vimercate, ASST Brianza ha comunicato questa mattina, mercoledì 23 luglio, di aver prontamente rimediato ai danni subiti e conferma di aver rimesso in sicurezza le strutture interessate.

Vandali nell'ex ospedale: Asst rimette in sicurezza la struttura

Dal 2010 (anno di trasferimento delle attività presso il nuovo ospedale) ad oggi, l'Azienda ha intrapreso numerose azioni volte a tutelare la sicurezza pubblica, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse a disposizione. Lungo tutto il perimetro sono presenti cartelli di divieto di accesso e, nei punti considerati maggiormente critici, sono stati posizionati catenacci, lastre metalliche e sbarramenti per impedire l'ingresso non autorizzato dai varchi e dalle aperture ad arco dell'edificio.

Il commento del Direttore Tersalvi