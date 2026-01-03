Vandalismi e danneggiamenti di Capodanno: preso il responsabile

Il sistema di videosorveglianza ha permesso a Polizia locale e Carabinieri di beccare l'uomo che ha colpito una ventina di auto in sosta e distrutto il presepe

Aveva strappato decine e decine di targhe dalle auto in sosta, arrivando anche a vandalizzare il presepe installato all’esterno della chiesa Sant’Eustorgio di Arcore. La sua “fuga”, però, è durata poco, perché oggi, sabato 3 gennaio, il responsabile è stato identificato e denunciato.

Preso il “vandalo” di Capodanno

A darne notizia è stato direttamente l’assessore alla Sicurezza della città, Luca Travascio, a conclusione delle indagini effettuate in sinergia dalla Polizia locale del comandante Mario Nappi e dalla stazione dei Carabinieri guidata dal maresciallo Luca Carboni.

“L’autore del reato sulle targhe divelte e sul presepio vandalizzato nella notte dell’ultimo dell’anno è stato individuato grazie alla Polizia locale in collaborazione con i carabinieri di Arcore. La videosorveglianza comunale e l’intuizione degli agenti hanno permesso di rintracciare l’autore dei fatti. Mi preme sottolineare la fondamentale importanza della collaborazione tra le Forze dell’ordine che ha permesso di risolvere brillantemente il caso e di rintracciare in poche ore l’autore del reato”

Targhe strappate e presepe distrutto

Il responsabile, un uomo sui 50 anni residente nel Vimercatese, verrà ora messo di fronte alle proprie responsabilità. In particolare, ricordiamo, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si era “divertito” a strappare e danneggiare le targhe di almeno una ventina di auto posteggiate tra via Gilera, 1 maggio, Isonzo, Gorizia e largo Arienti. Non solo, perché poi aveva preso di mira anche il presepe realizzato dai volontari e posizionato all’esterno della chiesa di Sant’Eustorgio, letteralmente abbattuto e vandalizzato.

Decisivo il sistema di videosorveglianza

Decisivo, nella breve operazione investigativa, il ruolo del sistema di videosorveglianza attivo su tutto il territorio di Arcore. Un sistema che, ricordiamo ha permesso di risalire ai responsabili di tutti gli ultimi episodi di vandalismo avvenuti in città. Nei confronti del 50enne, ora, procederanno i Carabinieri con tutte le denunce del caso:

“Ringrazio le Forze dell’ordine – la chiosa dell’assessore – che hanno permesso appunto nell’arco di 48ore di risalire all’esecutore e che ora procederanno ad espletare tutte le pratiche del caso”