Vandalizzata la sede del Partito democratico di Besana in Brianza, in via Ponti, nel centro della città.

Vandalizzata la sede del Pd di Besana

L'amara scoperta oggi, martedì 13 febbraio. Ignoti hanno imbrattato le mura con scritte no vax vergate con dello spray rosso. Nel corso degli ultimi anni questo è la terza volta che la sezione viene presa di mira con atti vandalici che "non hanno nessuna giustificazione, verso una comunità che ha sempre fatto del dialogo, del confronto e dell ‘ascolto il suo agire politico quotidiano. È superfluo sottolineare il grande sconcerto e la rabbia che si registra presso i nostri iscritti" come sottolineato dal segretario Elio Sanvito.

I dem besanesi hanno sporto denuncia ai Carabinieri.

Episodi simili anche nelle scorse settimane

I simboli e le modalità del raid vandalico delle ultime ore ricordano in tutto e per tutto episodi simili avvenuti in Brianza nelle scorse settimane. L'ultimo in ordine di tempo ha toccato da vicino anche la nostra redazione visto che sono stati imbrattati i muri della sede della redazione del Giornale di Monza. Ma nei mesi scorsi altri casi simili si sono verificati nella stessa Besana. Lo scorso 2 novembre ad esempio, i cittadini besanesi avevano trovato le mura del cimitero imbrattate con scritte no vax e a stessa "organizzazione" aveva colpito anche a Busnago e Inzago. Così come nel Meratese quest’estate.