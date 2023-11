Vanessa Mini è Venere Sinuessana 2023

La cantante Vanessa Mini di Triuggio è Venere Sinuessana 2023, la cerimonia di premiazione avrà luogo il 3 dicembre a Mondragone, Comune della Provincia di Caserta, In Campania.

Venere Sinuessana

Vanessa Mini fa incetta di premi. Dopo la straordinaria vittoria a Los Angeles agli InterContinental Music Awards 2023 (Best song of Europe in Europe genre) seguita dalla consegna del famoso Premio Badolato, Vanessa Mini verrà premiata a Mondragone, al "Gran Galà Istituzionale" con il prestigioso Trofeo Venere Sinuessana 2023, riconoscimento che in passato è stato assegnato, tra gli altri, al Soprano italiano Katia Ricciarelli. Alla premiazione del "Premio Istituzionale regionale Campano e Nazionale" (Riviera Domizia XII^ Ed.ne 2023) saranno presenti i rappresentanti e il patrocinio morale dei Comuni di Provincia e Regione, nonché la presenza di tutte le autorità istituzionali in fascia tricolore.

Il prestigioso trofeo

Il prestigioso "Trofeo Venere Sinuessana" viene consegnato annualmente come riconoscimento di merito a cittadini italiani inseriti nelle attività artistiche e culturali che si distinguono per il loro lodevole operato. La serata di premiazione verrà ripresa dalle più importanti emittenti televisivi italiane tra le quali il TG3 e Campania Felix TV. Vanessa Mini è una degli artisti della casa discografica Spc Sound Group Label di Silvio Pacicca e artista della Lino Management Berlin di Lino Sansone con i quali sta lavorando all'uscita del nuovo singolo inedito (inizio 2024), già giudicato in preascolto dagli americani, come un "autentico capolavoro".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 21 novembre 2023.