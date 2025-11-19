Velate si ferma per l’ultimo saluto al giovane Kevin

La comunità di Velate si è fermata oggi pomeriggio, mercoledì 19 novembre, per l’ultimo saluto al giovane Kevin Schettini, scomparso lo scorso lunedì a soli 23 anni.

Nato e cresciuto in paese, Kevin si era trasferito a Merate da una decina di anni, dove viveva insieme alla sua famiglia e lavorava alla storica pizzeria “Santa Lucia”. Da tempo lottava strenuamente contro alcuni problemi alimentari che ne avevano condizionato la salute: una battaglia condotta a testa alta e con grande coraggio, ma che alla fine lo ha visto soccombere.

Funerali partecipatissimi

A porgere l’estremo omaggio, nella chiesa di Velate, una folla immensa. Tantissimi i giovani e gli amici che hanno voluto accompagnare Kevin nell’ultimo viaggio, stringendosi a papà Luigi e ai fratelli Jason, Julia, Noemi e Marta. A celebrare le esequie, don Rodolfo Pozzi, che già 14 anni fa aveva officiato anche quelle della mamma Manuela, scomparsa anche lei giovanissima dopo una lunga battaglia contro la malattia.

“Tanti di noi si ricordano di come anni fa eravamo qui a pregare per la salvezza della mamma. Avevamo pregato e sperato di essere ascoltati, ma l’impressione fu quella che Dio avesse chiuso il cuore alle nostre preghiere. Ora Kevin è lì, nella gloria del Signore, insieme alla sua amata mamma. Che è santa, perché anche lei ha lottato per la vita. Anche Kevin ha lottato. E la fatica che ha fatto ci conferma quanto sia stato forte e in gamba. E adesso tocca a noi ricordare il suo sorriso, il testamento che ci lascia e capace di andare oltre le sofferenze e il dolore, affinché possiamo conservare per sempre la sua memoria”

Palloncini bianchi e applausi

Al termine della cerimonia, tra le lacrime e la commozione di tutti i presenti, il lancio di alcuni palloncini bianchi, che hanno simbolicamente accompagnato il feretro all’uscita della chiesa verso l’ultimo viaggio terreno. Insieme ad essi, anche gli applausi degli amici, che così hanno voluto tributare l’ultimo, straziante, saluto all’amato Kevin.