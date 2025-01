Velina bionda di Striscia la notizia, Sofia non ce l'ha fatta

Non sarà una brianzola la prossima Velina bionda di Striscia la notizia. Come Miriana D’Agostino di Vimercate si ferma alle semifinali anche Sofia Derivi di Cesano Maderno.

Velina bionda di Striscia la notizia

Nella puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 29 gennaio, dedicata alla seconda delle semifinali, ha vinto Nausica Marasca da Campobasso, 21 anni, che ha ottenuto il 66%delle preferenze rispetto al 34% della bellissima 20enne di Cesano Maderno con la danza nel sangue, allieva della MS Dance Factory, l'accademia di danza di Rho diretta da Marco Stra, studentessa di Scienze motorie all'Università di Milano.

Oggi la finalissima: chi sarà la Velina bionda?

Da casa, i voti di amici, conoscenti e di tantissimi cesanesi non sono mancati, ma non sono bastati a farla passare alla finale che andrà in onda stasera, giovedì 30 gennaio, nella prossima puntata del tg satirico di Canale 5. Durante la puntata sarà infatti proclamata la nuova Velina bionda, la prima nella storia del tg di Antonio Ricci a essere eletta direttamente dal pubblico.