Velodromo, riaperto il ponte che dà accesso allo skatepark

Cesano Maderno

Al velodromo di Cesano Maderno sono finiti i lavori di riqualificazione del ponte che dà accesso allo skatepark. Era chiuso da più di un anno e mezzo.

Velodromo, riaperto il ponte dello skatepark

Alla presenza del sindaco Maurilio Longhin, del suo vice, l'assessore ai Lavori pubblici, Celestino Oltolini, e del responsabile dell'Area tecnica comunale, Fabio Fabbri, ha riaperto oggi, giovedì 30 settembre 2021, il ponte dell'area del velodromo che dà accesso allo skatepark. Il ponticello in legno che oltrepassa la pista ciclabile e collega uno dei cancelli d'ingresso in via Sant'Eurosia allo skatepark è stato oggetto di un intervento di riqualificazione durato un paio di mesi e costato circa 30mila euro alle casse comunali.

"Risolto il rischio incidenti"

"Il ponte è fondamentale per raggiungere lo skatepark in sicurezza, senza il rischio di incorrere in incidenti passando dal percorso ciclabile durante gli allenamenti dei ciclisti" spiega Longhin annunciando l'ennesimo "importante intervento di attenzione dell'Amministrazione per la sicurezza e per la valorizzazione di un'area come quella del velodromo, particolarmente apprezzata dai cittadini che vi svolgono molteplici attività sportive e di svago".

Il ponticello al Biulé

La riqualificazione del ponte sarà seguita dalla riqualificazione degli attrezzi del percorso vita. "Terminato questo intervento, partità anche l'iter per la riqualificazione del ponticello al Biulé che dà accesso ad alcuni box di residenti del quartiere San Giuseppe" annuncia il vicesindaco Oltolini. La struttura in legno, che oltrepassa il torrente Comasinella, è stata puntellata durante l'estate perché presentava problemi di deterioramento. "Le risorse per la riqualificazione sono state stanziate a luglio - spiega l'assessore - A breve sarà affidato l'incarico per la realizzazione dell'intervento".