Ventesima edizione della "Trippa in piazza" e solidarietà

Ventesima edizione della "Trippa in piazza" a Desio e solidarietà all'Ucraina. Un'iniziativa dell'associazione "Regala un sorriso" in programma sabato 14 settembre.

"Trippa in piazza" compie vent'anni

Torna la "Trippa in piazza" o "Pentola della solidarietà» per sostenere l’Ucraina. Sabato 14 settembre, in piazza Conciliazione a Desio, si terrà la 20esima edizione organizzata dall’associazione "Regala un sorriso". La manifestazione è diventata una tradizione e vedrà la partecipazione di numerosi volontari e cittadini pronti a sostenere i progetti del sodalizio.

Un aiuto all'Ucraina

Il ricavato dell’evento sarà destinato a finanziare l'invio di alimenti e medicinali alle famiglie e agli orfanotrofi della regione di Chernihiv, in Ucraina, un territorio fortemente colpito dalle conseguenze della guerra. Sergio Galbiati, presidente dell’Associazione e del progetto Bambini di Chernobyl, ha voluto ricordare: "Lo scorso anno, grazie al supporto di tutti, siamo riusciti a inviare due ambulanze a Chernihiv. Quest’anno continuiamo il nostro impegno per portare aiuti essenziali a chi ne ha bisogno".

Trippa in piazza: si può prenotare

A partire dalle 18 di sabato 14 settembre sarà possibile gustare la tradizionale busecca. Ci sarà musica dal vivo con la band "Gente in Comune". In caso di maltempo, la distribuzione della trippa si svolgerà solo per asporto. L’associazione invita tutti i cittadini a partecipare prenotandosi via mail all'indirizzo regalaunsorrisodesio@gmail.com per facilitare l’organizzazione.