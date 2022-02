Vento forte, cadono alberi e volano tegole a Nova Milanese

Allerta meteo

Il Comune ha anche disposto la chiusura del cimitero e del Parco Vertua.

Raffiche di vento in città

Cadono alberi e volano tegole a Nova Milanese. E' da stamattina che gli agenti di Polizia Locale sono impegnati a mettere in sicurezza intere aree della città. Stamattina si è piegato un albero secolare di un complesso privato di via Biondi, cadendo proprio sulla strada. Stessa cosa anche nella zona industriale di via Dalmazia, dove un albero ha solo per poco schivato delle auto in sosta. Sono anche volate tegole provenienti da tetti di abitazioni di via Pasubio e via Vismara.

Chiuso il cimitero e il Parco Vertua

Per la sicurezza di tutti il Comune ha disposto a mezzogiorno la chiusura sia del cimitero che del Parco Vertua. E' sulla pagina ufficiale che è stata richiesta la massima attenzione ai cittadini: "Si avvisano i cittadini che oggi, lunedì 7 febbraio 2022, a causa delle forti raffiche di vento che potrebbero provocare la caduta di rami e lo sradicamento di alberi, il Parco Vertua rimarrà chiuso in via prudenziale".