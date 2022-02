Cade un muro al cimitero, tragedia sfiorata

Triuggio

Un uomo ha rischiato di essere travolto mentre pregava sulla tomba della moglie.

Cade un muro per il forte vento, tragedia sfiorata questa mattina (lunedì 7 febbraio 2022) al cimitero di Tregasio, frazione di Triuggio.

Cade un muro al cimitero

Stava pregando sulla tomba della moglie quando improvvisamente ha visto crollare il muro davanti ai suoi occhi. L'uomo, un anziano residente nella frazione, scioccato per quanto accaduto, ha chiamato la figlia che poi ha allertato gli agenti di Polizia locale. A causa del forte vento una porzione di muro del cimitero di Tregasio, ben 8 metri per tre, si è completamente rovesciato nella parte esterna del camposanto, finendo su una strada sterrata che confina con i campi. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Se il muro fosse caduto all'interno del cimitero avrebbe schiacciato l'uomo.

La messa in sicurezza

Una volta dato l'allarme, sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia locale con il comandante Fabrizio Incerto. Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona delimitandola con il nastro. Hanno effettuato un sopralluogo lungo l'intero cimitero per verificare che nessuno si fosse fatto male. Sul posto anche l'architetto Laura Pesce, responsabile in Comune dell'ufficio Lavori pubblici e Manutenzioni.

L'allerta della Protezione civile

Fino alle 20 di questa serata è allerta "arancione" per il forte vento, avvisa la Protezione civile di Triuggio. "In caso di vento forte evitate le zone alberate, rami anche di grosse dimensioni si potrebbero rompere e cadere o in caso di vento molto forte, gli alberi potrebbero venire sradicati. In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie teli o tendoni, impalcature, gazebo, cartelli o strutture espositive all’aperto, pertanto evitate di sostare in zone esposte. Se siete alla guida moderate la velocità, le raffiche tendono a far sbandare il veicolo. Fate attenzione nei tratti all’uscita dalle gallerie e nei viadotti".

