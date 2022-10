Verano saluta lo storico sindaco Aldo Colciago

Grande cordoglio in paese per la scomparsa dell'ex primo cittadino: per circa trent'anni ha svolto attività politica. Storico amministratore ma anche uomo di impegno civile. Questo pomeriggio i funerali nella chiesa parrocchiale.

Ha cambiato il volto del paese

Si è spento all'età di 91 anni, Aldo Colciago, storico amministratore di Verano. E' stato cittadino per 14 anni, dal 1978 al 1993, ma ha ricoperto anche la carica di assessore, iniziando ad occuparsi del suo paese negli Anni 50. Durante la sua Amministrazione sono state realizzate le piscine, le scuole, il centro anziani, il palazzo comunale, sono state rifatte le fognature e le strade.

Uomo di politica e impegno civile

Sempre vicino ai cittadini, l'ex sindaco è stato molto attivo anche nell'ambito civile. Colciago è stato infatti presidente della banda parrocchiale, vice presidente della bocciofila e tra i primissimi fondatori della Folgore nel 1951. Grande appassionato di montagna, ha fatto parte del Cai Carate per 50 anni.

Esempio per la famiglia

Papà di tre figli, nonno di 8 nipoti e bisnonno di tre nipotine ha rappresentato un esempio e un punto di riferimento per tutta la famiglia. Sposato da oltre 65 anni, aveva perso poco più di un mese fa, l'amatissima moglie, Luigia Radaelli, sua coetanea. "Hanno trascorso una vita insieme, papà ha voluto raggiungere la mamma", ha sottolineato il figlio Renato.

IL SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA