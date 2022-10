Si è spento pochi giorni prima del suo 78esimo compleanno Angelo Bononomi, una delle colonne della società calcistica prima di Verano, poi diventata Caratese.

Punto di riferimento per tanti ragazzi

Ha trascorso una vita intera tra i campi di calcio, insieme ai ragazzi, dispensando consigli e insegnamenti, non solo in materia di sport, ma anche di vita. Tutta la Folgore piange Angelo Bonanomi, una vera istituzione della società, prima veranese poi caratese. Si è spento mercoledì 5 ottobre, in ospedale, dove si trovava da qualche mese.

L'impegno anche come volontario

Figura storica della Folgore, grande tifoso e appassionato di calcio e ciclismo, conosciuto in tutto il paese. «Angelo era la Folgore» , ha ricordato Andrea Beretta, responsabile del settore giovanile.

Nato e cresciuto a Verano, Angelo si è sempre dedicato alla società calcistica, sin dalla sua fondazione, ricoprendo anche incarichi nel direttivo: era attualmente consigliere. Ma era anche un volontario in paese: accompagnava i ragazzi all'entrata e all'uscita da scuola.

