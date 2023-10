Verità per Luca Attanasio, lunedì nuova mobilitazione a Limbiate. Il 16 ottobre il sit-in alla vigilia dell’udienza in cui si deciderà sull’immunità dei funzionari del Pam

Fase preliminare ad un punto cruciale

La fase preliminare del processo è giunta a un punto cruciale: mai come questa volta è importante partecipare al presidio a sostegno della ricerca della verità per Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo, uccisi in un agguato in Congo il 22 febbraio 2021.

Rete Limbiate invita tutti a partecipare lunedì 16 ottobre al sit-in in piazza V Giornate a Limbiate:

«La società civile deve far sentire il suo sdegno e con forza chiedere verità e giustizia per due rappresentanti dello Stato che hanno perso la vita nell’esercizio delle loro funzioni».

Mercoledì 18 il giudice si pronuncerà per l'immunità

Il presidio, il terzo organizzato da Rete Limbiate, si svolge come i precedenti alla vigilia di un’udienza molto importate: mercoledì 18 ottobre il Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Roma si dovrà pronunciare in merito al riconoscimento dell’immunità per i due funzionari del Programma Alimentare Mondiale, agenzia dell’Onu, per i quali gli avvocati della difesa hanno chiesto il riconoscimento dell’immunità in base ai trattati internazionali che l’Italia ha sottoscritto con l’Onu. L’accusa nei loro confronti è di omicidio colposo.

«Nel caso in cui il Gup dovesse riconoscere la legittimità della richiesta della difesa, il caso sarà archiviato ed il processo non sarà celebrato - ricorda Rete Limbiate - Un atto gravissimo perché la verità e la giustizia saranno irraggiungibili».

L'appello alla società civile

Quindi l’appello alla società civile a manifestare il proprio sostegno con la partecipazione massiva al sit-in che inizierà alle 17,30, invocando verità per Luca Attanasio e il suo seguito:

«Sono stati barbaramente assassinati durante una missione umanitaria organizzata dal Pam che doveva anche preoccuparsi della sicurezza del nostro ambasciatore. Perché non l’ha fatto? Se il processo non si svolgerà, non lo sapremo mai e in tal caso immunità si chiamerà impunità».

Nel processo il Comune di Limbiate si è costituito parte civile, lo Stato invece no, una scelta ancora oggi senza spiegazioni che viene duramente contestata dai famigliari di Luca Attanasio e da tutti i sostenitori della ricerca di verità in questa drammatica vicenda.