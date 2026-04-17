Via Colombo più sicura con il rialzo stradale e il sistema di rilevazione delle infrazioni

Nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione dell’importante asse viario di via Colombo a Seveso, da lunedì 20 aprile partiranno gli interventi di messa in sicurezza all’altezza dell’intersezione con via Tevere.

Al via la messa in sicurezza dell’incrocio: verrà realizzato un rialzo stradale

I lavori dureranno circa un mese e consisteranno nella realizzazione di un rialzo stradale. Verrà ripavimentato il fondo e creati nuovi attraversamenti composti in materiale termoplastico, rifrangente, antisdrucciolevole di colore rosso per i ciclisti e di colore bianco per i pedoni.

Le modifiche alla viabilità

Per permettere lo svolgimento dei lavori sono previste alcune modifiche alla circolazione e in particolare fino al 22 maggio l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo mobile di cantiere e in caso di necessità da movieri all’intersezione con via Caboto e via Tevere e divieto di sosta con rimozione. Mentre da lunedì 27 e sempre fino al 22 maggio, data di fine lavori, entrerà in vigore il divieto di circolazione in via Tevere, escluso i residenti e i mezzi di soccorso.

Verrà attivato anche un sistema di rilevazione delle infrazioni

Si tratta di un intervento che fa il paio con quello effettuato nel giugno del 2024 all’intersezione con le vie Lambro e Doria. Contemporaneamente nei prossimi giorni, sempre in un’ottica di garanzia per la sicurezza e l’incolumità di chi percorre via Colombo, verrà attivato all’incrocio semaforico sull’intersezione con le vie Canova e Borghetto un sistema elettronico di rilevazione delle infrazioni. In generale, è in fase di attuazione in più lotti una rigenerazione dell’ambiente urbano in un’ottica green che va da via Borghetto fino al confine con Cesano Maderno, sia attraverso opere volte alla sicurezza che attraverso interventi mirati alla realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti. Ne fruiranno anche e soprattutto i giovani studenti che nei prossimi anni frequenteranno la nuova scuola. Tutti i lavori – assicurano dalla Polizia Locale – saranno effettuati in modo tale da arrecare il minor disagio alla circolazione stradale.

Il sindaco: “Il primo passo verso un progetto più ampio di riqualificazione urbana”