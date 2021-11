Via della Santa come viale Cavriga: tornano le auto

Vimercate

La strada, trasformata in ciclabile dall'Amministrazione 5 stelle, riaprirà presto al traffico ma solo in settimana e in alcune fasce orarie.

Via della Santa riapre al traffico veicolare sul modello "Viale Cavriga".

Accordo trovato tra Amministrazione di Vimercate e residenti del Bruno

Questo l’accordo raggiunto giovedì 11 novembre in occasione di un incontro che si è tenuto a Palazzo Trotti alla presenza del sindaco di Vimercate Francesco Cereda, della sua vice Mariasole Mascia, dell'assessore alla Cura della città Sergio Frigerio, del primo cittadino di Arcore Maurizio Bono e dei rappresentanti del Comitato di cittadini di Cascina del Bruno.

Le novità

L'accordo prevede che lo stop alle auto sia limitato al solo fine settimana. Strada aperta, invece, dal lunedì al venerdì in alcune fasce orarie. Con un’altra novità importante: un senso unico di marcia. I veicoli potranno infatti circolare solo da Cascina del Bruno verso Oreno e non viceversa.

La soluzione dopo anni di polemiche e atti vandalici

Una vicenda che trova quindi una soluzione dopo anni di polemiche ed episodi molto gravi. A decidere la chiusura ai veicoli a motore era stata la precedente Amministrazione 5Stelle di Vimercate. Lo stop e la trasformazione in ciclopedonale dei quasi due chilometri di strada che collegano Vimercate ad Arcore, passando per Cascina Cavallera, aveva provocato una vera e propria levata di scudi. Vibranti le proteste dei residenti del "Bruno" e di Oreno che da sempre aveva utilizzato la strada per collegamenti più veloci bypassando la sempre congestionata Sp45. E non erano mancati gravi episodi di vandalismo.

La soddisfazione del sindaco di Vimercate

Durante la campagna elettorale il neo sindaco di Vimercate Cereda aveva annunciato, in caso di elezione, di voler affrontare da subito la questione. E così è stato.

"Abbiamo trovato un accordo molto soddisfacente - ha commentato Cereda dopo l’incontro di giovedì - Il modello è un po’ quello di viale Cavriga (il viale che da Villasanta attraversa il Parco di Monza). Via della Santa resterà chiusa al traffico veicolare il sabato e la domenica. Dal lunedì al venerdì, invece, riaprirà al transito delle auto in alcune fasce orarie che andremo a definire nelle prossime settimane. Fasce che potranno essere anche modificate e aggiustate nel tempo. Quel che invece è certo è che la strada non potrà più essere percorribile in entrambe i sensi di marcia" .

