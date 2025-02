Intervento della Polizia locale di Arcore questa mattina, martedì 11 febbraio, a Bernate (frazione di Arcore).

Via Tiziano a Bernate transennata per una voragine in strada

Gli agenti si sono portati in via Tiziano - arteria che collega via Golgi con piazza Durini - a causa di una voragine che si aperta sulla carreggiata.

Nessuna conseguenza fortuntamente per gli automobilisti in transito. Subito dopo la segnalazione effettuata da parte del presidente del Comitato di frazione Ivan Puleo, l'area interessata è stata transennata e messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti per capire quali siano le cause del cedimento del manto stradale.