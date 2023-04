Viabilità, furti e aree verdi: le criticità del quartiere "Cairoli 01"

L'unità di prossimità coordinata dal commissario capo Giuseppe Falcone incontra il gruppo di controllo di vicinato del quartiere di Desio "Cairoli 01". Tra le principali criticità emerse: furti, viabilità, il degrado delle aree verdi e problemi urbanistici.

L'unità di prossimità coordinata dal commissario capo Giuseppe Falcone incontra il gruppo di controllo di vicinato del quartiere di Desio "Cairoli 01" per discutere delle principali problematiche riscontrate dai residenti nel quartiere e garantire una maggior sicurezza. Durante l’incontro sono emersi in primo luogo le questioni della viabilità e il timore per i furti. Secondo i residenti, tra le zone più pericolose in materia di viabilità, ci sarebbe via Einstein, dove hanno chiesto di posizionare dei dossi per limitare la velocità delle automobili. I residenti hanno segnalato la necessità di posizionare dei dossi, soprattutto in via Einstein, per limitare la velocità delle automobili che percorrono le vie del quartiere. Per quanto riguarda la questione dei furti invece i residenti hanno affermato:

"E’ capitato di vedere delle macchine mai viste prima sostare nel quartiere per giorni e dopo poco si verificavano dei furti".

L'unità di prossimità in risposta ha esortato i cittadini a chiamare se episodi del genere dovessero verificarsi nuovamente, mettendosi a loro disposizione.

Il degrado delle aree verdi è tra le questioni più urgenti

"Il parchetto di piazza Liberazione prima era un vero e proprio luogo di ritrovo, era molto curato e c’erano anche dei giochi per bambini, ora invece è in condizioni pessime", hanno spiegato i residenti

In risposta, il vicesindaco, con deleghe a Sicurezza e Ambiente, Andrea Villa, presente insieme all'assessore alla Gestione del territorio Martina Cambiaghi, ha proposto ai cittadini di collaborare per rendere più decoroso il parco, chiedendo loro di prendere in carico l’area e di curarla personalmente, dopo un primo intervento da parte dell’Amministrazione, come avviene anche in altre zone della città. I residenti hanno poi sottolineato anche le pessime condizioni in cui versa l’area verde di via Gabellini all’angolo con via Sirtori, e i problemi urbanistici legati ad alcune abitazioni: