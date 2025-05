Viaggio in Patagonia e tra le lucciole

Viaggio alla scoperta della Patagonia e delle lucciole grazie all'associazione "Amici della Natura" di Triuggio.

Emozioni dalla Patagonia

"Esplorando la Patagonia". E' il titolo della seconda serata culturale proposta dagli "Amici della Natura" durante la quale si è parlato della Patagonia, regione dell'America Meridionale. Un incontro interessante, tenuto dagli amici Ivan e Laura, di conoscenza di terre lontane, ancora incontaminate e apparentemente inospitali per il loro clima. Eppure l'uomo e molte specie animali si sono adattati alla vita al freddo, al vento e alle enormi distanze. Si tratta della seconda serata dopo quella dedicata all'Argentina con immagini di Buenos Aires e delle cascate dell'Iguazu.

Alla scoperta delle lucciole

Una passeggiata notturna alla scoperta delle lucciole nei boschi e nei prati di Canonica di Triuggio è l'altra iniziativa organizzata dagli "Amici della Natura". Una passeggiata alla quale hanno partecipato bambini e adulti per osservare le lucciole, unno degli spettacoli naturali più belli del periodo estivo che, purtroppo, a causa dell’ intensivo uso di pesticidi, rischia di ridursi drasticamente. Le lucciole in Italia infatti sono sempre più rare, ma esistono ancora molte zone in cui è possibile ammirarle. Questi piccoli coleotteri, nel periodo dell’accoppiamento, ci regalano un’atmosfera magica, capace di incantare grandi e bambini. "E' stata una serata interessante e magica - raccontano gli organizzatori - Abbiamo osservato moltissime lucciole nei campi e nei boschi. Le spiegazioni della nostra amica Gabriella ci hanno fatto scoprire curiosità e abitudini di questi insetti, diventati ormai rari, a causa della cementificazione e dell'uso di pesticidi in agricoltura".